SERIE C: il 10 settembre sorteggio calendari a Roma

Dopo la presentazione del nuovo pallone, si avvicina la data in cui verranno sorteggiati i calendari del campionato di Serie C 2020/2021. Appuntamento fissato per il 10 settembre al Salone d’Onore del Coni di Roma. Dopo aver visto 52 club su 55 aventi diritto presentare la domanda d’iscrizione al torneo (con la rinuncia di Campodarsego, Siena e Sicula Leonzio) si attendono soltanto le squadre retrocesse dalla B (Livorno, Juve Stabia e Trapani) che avranno tempo fino al 24 agosto per farlo. Il termine per la presentazione delle domande di riammissione scadrà, invece, il 27 agosto. Domanda di ripescaggio entro il 3 settembre.

