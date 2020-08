MERCATO: Lescano diretto alla Sambenedettese

La Sambenedettese sta per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Paolo Montero. L’ambizioso club marchigiano aveva individuato da giorni il profilo di Facundo Lescano, ritenuto l’ideale per consegnare a Montero un attacco competitivo in vista della prossima stagione. Il nome dell’ex attaccante della Sicula Leonzio era stato tenuto in considerazione dal Catania e altre società di Lega Pro con qualche ipotesi anche in B, ma il suo futuro sarà alla Sambenedettese. Lescano firmerà un contratto triennale, o biennale con opzione per il terzo anno. A Sambenedetto del Tronto troverà l’ex attaccante rossazzurro Maxi Lopez.

