MERCATO: primi nomi per il centrocampo rossazzurro

Depositata la domanda d’iscrizione al torneo di Serie C 2020/2021, cominciano a saltare fuori i primi nomi di presunti obiettivi di mercato rossazzurri. Soprattutto per quanto riguarda il settore di centrocampo. Vista la presenza ormai quasi certa di Giuseppe Raffaele sulla panchina del Catania, non si esclude la possibilità che qualche profilo ben conosciuto dallo stesso tecnico siciliano decida di seguirlo ai piedi dell’Etna. Vedi il palermitano Francesco Pitarresi, pezzo pregiato del Picerno che Raffaele ha allenato all’Igea Virtus.

Rumors accostano al Catania anche il 37enne Francesco Dettori, elemento di spicco del centrocampo del Potenza. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi soprattutto nel caso in cui Marco Biagianti non rinnovasse il contratto in scadenza. E’ rimbalzata anche la notizia di un rinnovato interesse per Antonio Vacca (Venezia), colpo di mercato che diverrebbe realtà qualora Joe Tacopina entrasse a far parte del progetto Sigi. Da registrarsi, inoltre, rumors legati ad un eventuale ritorno in rossazzurro di Rosario Bucolo, negli ultimi mesi in forza alla Sicula Leonzio, che non s’iscriverà al prossimo campionato di Serie C.

