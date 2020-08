RAFFAELE saluta i tifosi del Potenza: “Grazie, vi porterò sempre nel mio cuore”

Ufficializzato sulla panchina del Catania, l’ormai ex allenatore del Potenza saluta i tifosi lucani del gruppo ‘Cuori da Leone’ che lo avevano ringraziato per il lavoro egregiamente svolto in rossoblu:

“Grazie a voi, sono io che vi ringrazio, le scelte in questo lavoro hanno tante ragioni come avete detto non si sa se giuste o sbagliate, quello che posso dire – e credetemi lo dico perchè è vero – è che Potenza, il Potenza e i suoi tifosi resteranno sempre nel mio cuore e ogni domenica sarà il primo risultato che andrò a vedere. Sarò per sempre un tifoso del Potenza, mi avete e ci siamo regalati 2 anni stupendi. Un abbraccio, saluti a tutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***