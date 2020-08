SERIE C – Montero (all. Sambenedettese) sicuro: “Maxi Lopez sarà il nostro leader”

La Sambenedettese ha scommesso su Maxi Lopez. Adesso sarà il campo a dire se la scelta si sia rivelata corretta o meno. L’allenatore rossoblu Paolo Montero, come riportato da tuttosamb.it, è fiducioso che l’ex attaccante del Catania riesca a fare la differenza in Serie C:

“Di lui sempre mi hanno parlato positivamente. Da Maxi mi aspetto il gol, è un grande calciatore e sarà un leader nello spogliatoio, poi nel calcio si può andare bene e male ma sono certo che lui e gli altri ce la metteranno tutta e lui ci trascinerà. Maxi conosce il suo fisico e a me piace avere un rapporto diretto con i giocatori. Dopo i 30 anni una botta la smaltisci in 3 giorni, a 20 anni in un’ora. Sarà lui che mi dirà come si sente, non ci saranno problemi”.

