GOMEZ: finisce il sogno dell’ex rossazzurro in Champions

Si conclude l’avventura europea dell’Atalanta per questa stagione. Era l’unico club italiano rimasto in corsa per la Champions League, ma ai quarti di finale non è riuscito a piegare la resistenza del Paris Saint-Germain sul neutro di Lisbona. Eppure è andato molto vicino alla realizzazione del grande sogno.

La squadra in cui milita l’ex Catania Alejandro Gomez – stavolta non particolarmente brillante – al 26′ ha trovato la via del gol con Mario Pasalic e cercato di resistire agli assalti parigini nella ripresa. Ad un certo punto sembrava che la vittoria fosse realmente alla portata, ma poi è emersa tutta la qualità ed il cinismo della formazione francese che ha inflitto nel finale un 1-2 devastante: prima pareggiando con Marquinhos al minuto 89, poi siglando il raddoppio a firma di Choupo-Moting al 92′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***