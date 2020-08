SERIE C: presunta combine Picerno-Bitonto, lunedì l’udienza

Lunedì 31 agosto alle ore 11 il Tribunale Federale Nazionale esaminerà il deferimento per illecito sportivo avente ad oggetto l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno-Bitonto, disputata il 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H. L’udienza si terrà presso la sede di via Po. Vicenda importante nella misura in cui, qualora venissero accertate precise responsabilità dirette, c’è la possibilità di un ripescaggio del Foggia in Serie C.

