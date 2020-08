TACOPINA – SIGI: interlocuzione in corso, previsto incontro

Prosegue la permanenza a Catania di Joe Tacopina. L’avvocato statunitense, avvistato a passeggio tra i negozi di via Etnea, ha mosso passi concreti verso il tentativo d’ingresso nella Sigi, proprietaria del Calcio Catania per il 95,4% delle quote. Nuccio La Ferlita, tra i principali soci della SpA, con riferimento a tale possibilità si è così espresso ai microfoni di Futura Production:

“Con Tacopina c’è un’interlocuzione. Ha chiesto documentazioni per capire quale fosse attualmente il profilo economico-finanziario dell’azienda. Noi gli stiamo mettendo a disposizione tutti i documenti necessari affinchè formuli una proposta di partecipazione al nostro progetto. Progetto che si basa su un azionariato diffuso, aperto a Tacopina e qualsiasi altra impresa o imprenditore che ne voglia fare parte rispettando le regole che ci siamo dati. Al di là della visibilità che tutti danno a Tacopina, che la gente aspetta come fosse il salvatore della patria, tengo a sottolineare che siamo tutti salvatori della patria rispondendo ad un modello aziendale che include i tifosi. Non pensate che chiunque entri dopodomani ci porta in Champions League…”.

Entro domenica o lunedì è previsto un incontro tra le parti per provare a formalizzare l’ingresso del dirigente newyorkese nella struttura aziendale proprietaria del club rossazzurro.

Joe Tacopina in via Etnea. Ecco l'avvocato italo-americano, da ieri a Catania per discutere con Sigi del suo ingresso in società, intercettato a passeggio tra i negozi di via Etnea… Posted by Futura Production on Friday, 28 August 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***