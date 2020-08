TORRE DEL GRIFO: prove di 3-5-2 e 4-2-3-1. Pecorino (tripletta), Curiale e Curcio a segno in partitella

Catania impegnato nello svolgimento della settima doppia seduta del ritiro pre-campionato 2020/21, oggi, a Torre del Grifo. Archiviata la sessione mattutina in palestra, nel pomeriggio mister Giuseppe Raffaele ha disposto e diretto una partitella: dopo 60’ di gioco, sfida conclusa sul 3-2 per la squadra in maglia rossa, opposta alla formazione in casacca bianca. In evidenza Emanuele Pecorino, autore di una tripletta; a segno, per gli avversari, Curiale su rigore e Curcio. La quarta serie di tamponi ha escluso positività al Covid-19 nel gruppo rossazzurro; domenica, riposo in mattinata e allenamento alle 17.30.

Rossi (3-5-2): Furlan (Martinez); Noce, Silvestri, Saporetti; Calapai, Dall’Oglio, Welbeck (Vicente), Biondi, Pinto; Curcio, Pecorino.

Bianchi (4-2-3-1): Martinez (Della Valle, Furlan); Mujkic, Mbende, Vicente (Welbeck), Panebianco; Mazzarani, Salandria; Manneh (Curcio), Distefano, Arena (Rossitto); Curiale.

1-0 Pecorino, 1-1 Curiale su rigore, 2-1 Pecorino, 3-1 Pecorino, 3-2 Curcio

