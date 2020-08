VERSO IL RITIRO: lunedì test medici, martedì in campo. Prime strategie e idee di mercato

Ultima settimana, poi si darà il via libera ufficiale alla stagione rossazzurra 2020/21 con il ritiro precampionato a Torre del Grifo. Martedì 18 agosto inizieranno gli allenamenti, ma la squadra si ritroverà nel quartier generale etneo il giorno prima per effettuare i controlli medici. Spazio a tamponi e test sierologici, attendendo il nuovo protocollo sanitario che prevede un alleggerimento delle prescrizioni. Al momento rimane tutto invariato con tamponi ogni quattro giorni, allenamenti individuali e, una volta conosciuto l’esito dei test, lavoro collettivo.

Fuori dal campo la proprietà è operativa per l’elaborazione di un piano che tuteli gli interessi dei creditori, dopo avere abbandonato la strada del concordato preventivo, ma anche per portare avanti le strategie di marketing, immagine e di rilancio finanziario del Calcio Catania con l’annessione di nuovi soci al progetto. A proposito, circa l’interesse di Tacopina il discorso è al momento in stand-by. Per il resto la società comincia ad attivarsi sul calciomercato con alcune idee di base. L’obiettivo di abbassare l’età media della rosa non esclude affatto l’inserimento di calciatori esperti, sempre utili nel contesto di un giusto mix. Via alcuni contratti particolarmente onerosi, dentro soprattutto gente di categoria che ben si sposi con le caratteristiche ricercate dal Catania: qualità, dedizione al sacrificio, capacità di lotta e d’identificarsi con lo spirito di una città che ha tanta fame di calcio e voglia di risalire la china. Niente “figurine”, ma elementi con buoni valori tecnici e soprattutto caratteriali.

Un confronto con i calciatori sarà importante per capire chi è disposto a rimanere e coloro i quali non faranno parte dell’organico a disposizione di mister Giuseppe Raffaele, la cui ufficializzazione slitta ancora. Qualche idea sul calciomercato in entrata c’è già. Ad esempio il difensore centrale Antonio Giosa (Potenza) ed il laterale sinistro ex Matera Andrea Zanchi; a centrocampo Francesco Pitarresi (Picerno), Antonio Vacca (Venezia) ed un eventuale ritorno di Saro Bucolo (Sicula Leonzio). Oltre all’ipotesi legata all’esperienza di Francesco Dettori (Potenza), su cui però spinge il Picerno; in avanti Facundo Lescano (Sicula Leonzio) è il nome più gettonato, ma non l’unico profilo di punta centrale adocchiato. Kevin Biondi al centro del progetto, per Gabriele Capanni si potrebbe provare ad intavolare una nuova trattativa col Milan. Sebastiano Longo e Francesco Golfo (Parma) altri profili interessanti per l’attacco, così come Jacopo Murano (Potenza) ma bisogna tenere conto anche dei costi di gestione e della volontà del club lucano di privarsene. Probabili le partenze di Davis Curiale e Andrea Mazzarani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***