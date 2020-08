CATANIA: giocatori in direzione Terni? Nessun saccheggio, garantisce Lucarelli. Ecco come stanno le cose

In questi giorni sono rimbalzate voci dalla stampa umbra e locale che qualche giocatore del Catania possa lasciare la Sicilia in direzione Terni, seguendo mister Cristiano Lucarelli nella sua nuova avventura alla Ternana. Lo stesso Lucarelli ha fatto chiarezza sul tema, nel giorno della presentazione da neo allenatore rossoverde:

“Non voglio prestare il fianco a polemiche. Se dovesse crearsi una situazione come due anni fa con Bogdan, quando il Catania aveva la necessià di vendere e quindi si è incontrato con la volontà del Livorno di prendere un difensore bravo, più che volentieri. Se invece la situazione dovesse essere vista come un tentativo di saccheggio, ci sono tanti altri profili validi in giro, pur essendoci nella rosa del Catania dei giocatori che per la categoria andrebbero benissimo”.

