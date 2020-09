MAZZARANI: cessione non scontata, Raffaele non ha ancora sciolto le riserve

Da settimane radio mercato dà praticamente per scontato l’addio di Andrea Mazzarani. Invece, ad oggi, il jolly romano è a disposizione di mister Giuseppe Raffaele che lo segue con attenzione in ritiro. Poco tempo fa qualche contatto si sarebbe registrato con il Padova. Altri club sono alla finestra. Al momento, comunque, Mazzarani non figura nella lista dei sicuri partenti. Il giocatore, dal canto suo, sta bene a Catania e proseguirebbe volentieri l’avventura rossazzurra. Comincerà a guardarsi intorno solamente se Raffaele deciderà di dare il via libera per la cessione, cosa finora non avvenuta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***mazzarani