CATANIA 2020-21: commento al calendario. Partenza casalinga, derby spartiacque e finale impegnativo

L’attesa per la compilazione dei calendari di Serie C era tanta. Oggi pomeriggio il Catania e le altre 57 squadre del campionato (in attesa di riempire le due caselle mancanti nel Girone C) finalmente hanno scoperto il loro percorso stagionale. I rossazzurri partiranno in casa affrontando la Paganese, avversario di turno al “Massimino” domenica 27 settembre. Il match di Monopoli in programma la domenica successiva rappresenta già il primo test probante per Izco e compagni.

Dopo aver affrontato le neo retrocesse Juve Stabia (fuori) e Trapani (dentro) e un’altra ostica trasferta pugliese (ospiti della Virtus Francavilla), gli etnei sfideranno in successione la Ternana di Cristiano Lucarelli in casa e il Bari al “San Nicola”. L’incontro casalingo con la Vibonese farà da apripista al derby con il Palermo: gara d’andata allo stadio “Renzo Barbera” domenica 8 novembre, ritorno al “Massimino” previsto mercoledì 3 marzo 2021.

Il derby a metà percorso può rappresentare il momento spartiacque della stagione rossazzurra, che dopo gli incroci con la variabile X, Teramo e Turris vedrà un finale impegnativo. Avellino, Cavese, Viterbese, Potenza, Catanzaro, Casertana e variabile Y saranno le avversarie delle ultime otto giornate di campionato.

Nel girone di ritorno si inverte l’ordine degli incroci: Monopoli, Virtus Francavilla, Bari, Palermo, Teramo, Avellino, Viterbese, Potenza e Casertana dentro e Paganese, Juve Stabia, Trapani, Ternana, Vibonese, Turris, Cavese e Catanzaro fuori assieme alle due variabili X e Y. Si comincia domenica 27 settembre con giro di boa il 17 gennaio e chiusura il 25 aprile. Il 27 dicembre e il 3 gennaio il torneo osserverà due domeniche di riposo per la sosta natalizia, mentre i nove turni infrasettimanali (corrispondenti alla 3ª, 6ª, 10ª, 17ª, 22ª, 25ª, 31ª, 36ª giornata di campionato) rendono al meglio l’idea di un percorso frenetico ed impegnativo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***