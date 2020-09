CATANIA: il punto sul mercato, ultimi giorni per completare la rosa

Si avvicina lunedì 5 ottobre, data in cui chiuderà i battenti la sessione invernale del calciomercato. L’acquisto di Denis Tonucci dà una fisionomia ben precisa ad un reparto arretrato che necessitava urgentemente di innesti. Ma la difesa non può ancora considerarsi al completo. Il Catania si è attivato per reperire un altro difensore. Il milanista Gabriele Bellodi è più che un’idea, le soluzioni alternative non mancano dalla A alla C. Un portiere ulteriore arriverebbe solo in caso di cessione di Miguel Ángel Martínez, ma le valutazioni tecniche fatte negli ultimi giorni dovrebbero allontanare tale ipotesi.

Per il centrocampo erano stati avviati contatti con Simone Tascone, ma le convincenti prestazioni offerte da Bruno Vicente e i dubbi legati al caso Maldonado, potrebbero spianare la strada verso una permanenza del centrocampista. Intanto Tascone ha firmato con la Turris. A proposito di Luis Maldonado, qualora in settimana non ci fossero liete notizie per il Catania, verrebbe ceduto in prestito in Serie D, forse al Licata. Per il resto riflettori puntati sull’attacco.

La direzione tecnico-sportiva del Catania ritiene che gli arrivi di Reginaldo, Alessandro Gatto, Manuel Sarao ed il rientro dal prestito di Emanuele Pecorino non bastino per affrontare i prossimi mesi di campionato. Si cerca un nuovo attaccante, potrebbero anche essere due una volta ratificato l’allargamento delle liste a 24, ma per questo bisognerà attendere venerdì. Il tempo, pertanto, stringe e non sarà semplice sgomitare tra la concorrenza. Giacomo Beretta (Ascoli), Michele Volpe (Frosinone) e Simone Guerra (Vicenza) sono alcuni dei nomi usciti con maggiore insistenza nelle ultime ore. Il Catania aveva fatto un pensierino anche per Leonardo Perez, una volta sfumato il passaggio di quest’ultimo al Catanzaro. Ma la Virtus Francavilla ha blindato il forte attaccante facendogli sottoscrivere un contratto triennale.

L’attenzione è rivolta anche al mercato in uscita. Detto di Vicente che si sta giocando le possibilità di permanenza alle pendici dell’Etna, si cerca sistemazione per Jacopo Furlan dopo essere saltato il trasferimento al Livorno. Maglia amaranto che potrebbe, invece, vestire Andrea Mazzarani a meno di ulteriori colpi di scena. Si valuta il futuro dei giovani Alessandro Arena, Gian Marco Distefano, Antonio Panebianco e Luigi Rossitto: un paio di loro potrebbero partire. Dopo gli addii di Davis Curiale e Maks Barisic rimane in lista di partenza Alessio Curcio. Non si muove Jacopo Dall’Oglio, che ha deciso di ridursi l’ingaggio e domenica è stato tra i migliori in campo contro la Paganese.

