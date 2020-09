MERCATO: De Francesco, inserimento del Catanzaro

Il Catania, ad oggi, non ha affondato i colpi per Alberto De Francesco. In compenso, relativamente al settore di centrocampo, ha contrattualizzato l’ecuadoregno Luis Maldonado, l’argentino Mariano Izco e definito sostanzialmente l’ingaggio di Giacomo Rosaia. Ad approfittare della fase di stallo nella trattativa per De Francesco potrebbe essere il Catanzaro. La società giallorossa cerca ulteriori rinforzi in mezzo al campo e, nelle ultime ore, avrebbe accelerato nei confronti del calciatore in uscita dalla Reggina.

