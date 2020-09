EX ROSSAZZURRI (Video): Catanzaro, la curiosa presentazione di Curiale

Com’è noto, Davis Curiale ha lasciato il Catania sposando il progetto Catanzaro. Trattativa avviata da tempo, ma che non stentava a decollare. Fino ad arrivare a pochi giorni fa, quando le parti hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento dell’attaccante a titolo definitivo. La società giallorossa ha realizzato un curioso video di presentazione di Curiale che, intanto, figura subito nella lista dei convocati per il confronto di Coppa Italia dei calabresi con il Chievo Verona in terra veneta.

Video: Curiale e la ricerca dei Social Media Manager del Catanzaro

