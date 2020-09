FURLAN: “Trapani, la città non merita umiliazioni”

Ha indossato la maglia del Trapani nella stagione 2017/18. Adesso che il club granata attraversa un momento estremamente delicato, con la squadra che non è scesa in campo domenica perdendo a tavolino contro la Casertana, il portiere del Catania Jacopo Furlan dedica un messaggio su Instagram, sottolineando come la città di Trapani non meriti umiliazioni:

Difendendo i pali granata, Furlan ha totalizzato 37 presenze stagionali subendo un numero complessivo di 39 gol e mantenendo per 13 volte la porta inviolata.

