MERCATO: Foggia, obiettivi Distefano e Curcio

Alla luce del confermato ritorno in Serie D di Picerno e Bitonto, il Foggia “vede” la Lega Pro. La società rossonera, con mister Eziolino Capuano scelto per la panchina, è al lavoro sul mercato per allestire una squadra di tutto rispetto. E guarda anche in casa Catania. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i satanelli punterebbero sui profili di Alessio Curcio e Gian Marco Distefano. Quest’ultimo arriverebbe in prestito. Su Curcio nei giorni scorsi erano avanzate anche le ipotesi Livorno, Novara, Alessandria e Modena.

