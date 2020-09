MERCATO: Marchi rifiuta la proposta del Catania, ufficiale il passaggio al Ravenna

Il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi aveva parlato di Catania e Ravenna interessati al difensore Paolo Marchi, chiamato a decidere la destinazione. Nei giorni scorsi il Catania era balzato in pole per l’acquisto del calciatore, non raggiungendo tuttavia l’accordo con il diretto interessato che, a conclusione di ulteriori riflessioni, ha sciolto definitivamente le riserve in favore della società giallorossa. Ufficiale il trasferimento al Ravenna in prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***