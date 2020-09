SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Liste bloccate una forzatura, sciopero giusto”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, ora seduto sulla panchina della Ternana, critica nettamente la riforma sulle liste in Serie C dicendosi favorevole allo sciopero ufficializzato dall’AIC:

“Queste liste bloccate sono una forzatura al calcio. Ho visto che con 5 positivi al Covid si può chiedere il rinvio con 4 no. Mettiamo che noi in campionato ci trovassimo con 4 positivi su 17 andremo a giocare in 13. A quel punto ci faremo contagiare tutti. E’ un provvedimento preso nel momento più sbagliato che mai. E’ un messaggio che si manda ai 60 presidenti della C: voi non sapete come si gestisce una società e noi vi aiutiamo. Sciopero? Giusto combattere per i posti di lavoro. Sono fermamente convinto che è una regola che non sta portando vantaggi”, le parole di Lucarelli riprese da ternananews.it.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***