SERIE C – Ternana, Lucarelli gioca a nascondino: “Vittoria campionato? Teniamo un profilo basso…”

La rosa della Ternana è altamente competitiva, basta leggere i nomi che la compongono. Ma fari spenti, testa bassa e pedalare. Questa la ricetta dell’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli:

“Stiamo rispettando quello che ci siamo detti il primo giorno, stiamo tenendo un profilo basso. Meglio non fare proclami e lavorare a testa bassa. Se andiamo a vedere il girone ci sono piazze importanti: il rischio a fare proclami è che queste squadre che si sono mosse forte sul mercato come noi ci lascino andare in fuga, con tutte le pressioni e poi ne approfittino. Invece dobbiamo andare avanti in maniera serena: gli obiettivi dobbiamo tenerceli fra le quattro mura”.

