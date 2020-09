EX ROSSAZZURRI: Bianchetti, progetto giovani in Slovenia

Una ventina d’anni trascorsi in rossazzurro da allenatore delle giovanili fino alla prima squadra in Serie C1 per Salvatore Bianchetti, provando svariate emozioni come il famoso derby di Palermo vinto negli anni ’90 per 2-0 dall’Elefante, malgrado i pronostici fossero tutti in favore dei rosanero, con le reti di Cipriani e Palmisano. In Sicilia ha allenato anche Leonzio, Giarre, Atletico Catania, Igea Virtus e Nissa. Esperienze nazionali con Crevalcore, Spal, Savoia, Gualdo, Imolese, Ternana, Taranto e Casarano. Per lui anche un’avventura in Bulgaria, al Naftex Burgas nel 2005.

Dopo tanti anni senza panchina, eccolo da un paio di mesi impiegato in Slovenia, alla guida del Postumia che milita in terza serie, equivalente della nostra Lega Pro. Bianchetti è capo allenatore e responsabile tecnico di un progetto su giovani di qualità provenienti da tutto il mondo.

