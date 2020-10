VERSO MONOPOLI – CATANIA: primo banco di prova per una squadra in cerca d’identità

Il Catania è atteso dal primo banco di prova della stagione. I rossazzurri saranno di scena al “Veneziani” di Monopoli, teatro della sfida contro la forte compagine biancoverde. Dopo aver bagnato il debutto con la Paganese acciuffando il pari per i capelli, mister Giuseppe Raffaele cerca ulteriori risposte dai suoi giocatori. Soltanto il giudizio insindacabile del campo ci dirà se la settimana trascorsa sia stata proficua per conoscersi, amalgamarsi e dar forma ad una squadra capace di arrivare al risultato attraverso la prestazione.

Sarà l’ottava partita fuori casa dell’anno solare per il Catania, che nel corso della propria storia ha vinto una sola volta al “Veneziani”. Era il 23 settembre 2015 quando la squadra allora guidata da Pippo Pancaro riuscì ad espugnare l’impianto pugliese grazie ad una doppietta di Fabio Scarsella, di professione centrocampista con il vizio del gol. Oggi come allora c’è da fare i conti con una penalizzazione in classifica da azzerare e una squadra che deve spiccare il volo.

Ci si avvicina all’impegno di Monopoli con Tonucci a dar man forte in difesa, un Piovanello in più come alternativa offensiva ma con Pinto, Dall’Oglio e il portiere Santurro out per problemi fisici. In ogni caso si va verso la conferma di buona parte dell’undici titolare utilizzato domenica scorsa al “Massimino”, probabilmente con Vicente a mettere ordine a centrocampo e uno tra Reginaldo e Gatto a supportare Sarao in avanti.

Il Monopoli, reduce da ottime performance al cospetto di Juve Stabia e Reggiana, ha cambiato buona parte degli interpreti rispetto alla scorsa stagione però il canovaccio resta il medesimo: praticare un calcio pragmatico, veloce e lineare con giocatori funzionali al progetto.

Da seguire con interesse la sfida tra due allenatori emergenti come Raffaele (vicino al traguardo delle 80 panchine tra i professionisti) e Scienza, il quale guida la truppa degli ex di turno con il difensore Bastrini da una parte e Furlan, Pinto, Gatto e Sarao dall’altra. I numeri dicono che il bilancio dei precedenti incroci tra i due tecnici è in equilibrio con un pareggio e una vittoria per parte.

