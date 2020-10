DA ‘LA SICILIA’ – Tacopina: “Trattativa Catania, sono ottimista”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mentre all’interno di Sigi – che nel frattempo avrebbe nuovamente nominato l’avvocato Giovanni Ferraù alla presidenza del CdA – valuta una delle tre proposte d’acquisizione di quote del Calcio Catania formulate da Joe Tacopina, lo stesso avvocato italo-americano ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano, relativamente allo sviluppo della trattativa. “Certamente non è facile – dice – ma sono ottimista e spero in un risultato positivo. Ovviamente la riduzione del debito è una delle condizioni per avere un risultato positivo”. Entro lunedì prossimo dovrebbe arrivare una risposta all’offerta presentata da Tacopina.

