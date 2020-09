MERCATO: Pinto, settimana determinante per il rinnovo

Il Catania ha confermato in rosa il laterale sinistro Giovanni Pinto. Dopo avere dato rassicurazioni al procuratore del ragazzo sul prolungamento del contratto in scadenza, bisogna però mettere nero su bianco. Anche perchè, se così non fosse, cambierebbero clamorosamente gli scenari con il giocatore che darebbe ascolto alle sirene di mercato dei vari club alla finestra. Tra questi la Ternana dell’ex tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli, pronta a fiondarsi su Pinto in caso di mancato rinnovo col Catania. Questi giorni saranno determinanti per il futuro del giocatore che, a meno di sorprese, ratificherà il prolungamento dell’accordo.

