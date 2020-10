RAFFAELE: “Tre punti d’oro, adesso un grandissimo Catania contro Ternana e Bari”

Mister Giuseppe Raffaele torna sulla gara di Francavilla Fontana con un occhio immediatamente rivolto al match infrasettimanale con la Ternana a Lentini:

“Partita molto difficile. Abbiamo cercato di prepararla bene ma non auguro a nessuno di vivere una vigilia così complicata come la nostra. Non voglio cercare alibi, anzi riconosco i meriti al Francavilla che è entrato in campo con un passo diverso dal nostro. Dopo i primi 20 minuti siamo stati bravi a crescere e creare diverse situazioni per sbloccare il risultato. Buona gara, dobbiamo però assolutamente crescere nel palleggio e nel proporci in una certa maniera. Bene la seconda parte del primo tempo e 15 del secondo, giocando su un campo difficile in cui anche il Bari ha fatto fatica, rischiando di subire il pareggio. E’ un campo tosto quello di Francavilla, la formazione di Trocini arriverà sicuramente ai Play Off essendo forte ed organizzata, lavorando da tempo con lo stesso allenatore. Sono tre punti d’oro. Nessun volo pindarico però noto un aspetto fondamentale: la nostra squadra è mentalmente solida. Non abbiamo approcciato bene, poteva scioglierci ed invece con qualche aggiustamento tattico si è ripresa. Passando al 4-4-2 abbiamo fatto il bello ed il cattivo tempo sulla fascia destra. Adesso c’è poco tempo a disposizione, affronteremo la Ternana che arriverà più riposata di noi ma daremo il massimo per avvicinarci ancora più in alto in classifica“.

“E’ stato bravo Martinez in quelle 3-4 situazioni costruite dal Francavilla, nella ripresa abbiamo tenuto la palla lontana da pericoli. Maldonado ha distribuito, intercettato e gestito. Avremmo potuto avere un pò più di coraggio e meno frenesia, con tante ripartenze e situazioni che non sono state adeguatamente sfruttate. C’è quel -4 in classifica ma siamo fiduciosi su un eventuale sconto. Oggi il campo dice che siamo protagonisti. Aspettando giocatori come Reginaldo e Piccolo, rientreranno anche Dall’Oglio e Pinto. Il Catania ha calciatori importanti e possiamo fare davvero bene. Serve fiducia, autostima. Sono convinto che si vedrà un grandissimo Catania nelle prossime due partite. Dobbiamo essere tutti svegli, pronti a modificare le cose al momento giusto. A novembre si vedranno le squadre organizzate sia collettivamente che indivudalmente, sperando che il calcio professionistico non venga fermato da eventuale restrizioni anti-Covid”.

VIDEO – Mister Giuseppe Raffaele commenta la vittoria di Francavilla Fontana

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***