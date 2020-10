SIGI: tra la nomina del CdA e le interlocuzioni con Tacopina

Nuovo incontro tenutosi nella giornata di ieri a Torre del Grifo tra i massimi rappresentanti della Sigi e Joe Tacopina con la presenza dei suoi legali. Interlocuzioni che proseguono, l’avvocato statunitense valuta la fattibilità economica dell’acquisizione di quote del Calcio Catania. Ha espresso da tempo la volontà di portare avanti la trattativa, ma va approfondita per bene la situazione finanziaria del club. La contrattazione è delicata, ballano cifre notevoli e bisogna rispettare fedelmente ogni impegno assunto nei confronti dei creditori attraverso un piano di risanamento ben preciso. Vige un patto di riservatezza tra le parti che continuano a discutere, con l’auspicio di trovare al più presto un punto d’incontro.

Intanto la Sigi va avanti lungo il percorso di consolidamento societario e si attende la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione, dopo la decadenza dell’avv. Giovanni Ferraù dalla presidenza. La preannunciata assemblea dei soci consentirà di fare passi avanti in questo senso e determinerà un aumento del capitale sociale. Sono giorni importanti per delineare le strategie presenti e future del Catania, elaborando altre iniziative che coinvolgano i tifosi. C’è attesa, inoltre, relativamente alla ricezione delle disposizioni regionali sul fronte della parziale riapertura dello stadio al pubblico dopo la firma del DPCM da parte del premier Giuseppe Conte. Esiste già un piano per permettere ingressi contingentati nel rispetto delle procedure anti-Covid. Tutto questo mentre proseguono i lavori-tampone del manto erboso del “Massimino”, che potrebbero protarsi per altre 3-4 settimane.

