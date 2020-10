TATTICA: cross, profondità e verticalizzazioni. Raffaele studia tutte le possibili soluzioni offensive

I risultati sin qui ottenuti dal Catania non devono far adagiare sugli allori nessuno. La squadra è ancora un cantiere aperto, in cui l’inserimento di ulteriori pedine ha avuto come finalità l’incremento del tasso tecnico del collettivo rossazzurro.

Con la squadra al completo, mister Peppe Raffaele avrà la possibilità di studiare tutte le possibili soluzioni in chiave offensiva. Questa è una squadra dalle grandi potenzialità che necessita di meccanismi immediati da sviluppare in fase di possesso palla. Un collettivo che ha nella compattezza difensiva, nel pragmatismo e nella duttilità tattica i suoi punti di forza riconosciuti, in cui risulta fondamentale il ruolo del riferimento offensivo che agisce in qualità di regista avanzato della squadra. Si tratta di un lavoro dispendioso sul piano atletico, che chiama al sacrificio giocatori dalle spiccate doti tecniche o particolarmente strutturati dal punto di vista fisico.

Il canovaccio prevede la ricerca sistematica della profondità, anche attraverso verticalizzazioni immediate da parte del registra arretrato o cross da fondo campo atte a sfruttare l’elevazione della punta. Tutte soluzioni papabili per il gioco del Catania di Raffaele, che nel frattempo ha incrementato la propria classifica sfruttando in maniera efficace le situazioni di gioco scaturite da palla inattiva.

