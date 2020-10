VERSO CATANIA – JUVE STABIA: i rossazzurri cercano il tris con squadre di Padalino, Raffaele imbattuto

Due precedenti per mister Giuseppe Raffaele contro la Juve Stabia: 0-0 in Coppa Italia a Potenza (Coppa Italia) e vittoria per 2-1 sul campo delle Vespe (campionato), in entrambi i casi nella stagione 2018/19. Mercoledì l’allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto mira ad un nuovo successo ed affronterà per la prima volta un’avversaria allenata da Pasquale Padalino, il quale si è invece confrontato in tre occasioni con il Catania in carriera. Nella stagione 2015/16, Padalino perse 2-1 al “Massimino” in campionato da tecnico del Matera (Calil e Falcone a segno per gli etnei); nel campionato successivo di terza serie, venne sconfitto ancora una volta dai rossazzurri in Sicilia, stavolta per 2-0 sedendo sulla panchina del Lecce (marcatori Da Silva e Di Grazia); in occasione del match di ritorno, infine, furono i giallorossi salentini ad imporsi con il risultato di 1-0 in terra pugliese.

