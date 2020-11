AVELLINO: altro positivo al Covid, per adesso non è a rischio il match col Catania

L’Avellino ha comunicato attraverso una nota ufficiale che “nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il gruppo squadra, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi ai precedenti cicli e posti di conseguenza in isolamento, ha praticato il trentottesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Attualmente sono 10 i tesserati posti in isolamento e costantemente monitorati dallo staff medico in seguito alla positività al Covid-19″.

Il tesserato positivo risponde al nome di Emanuele Adamo, 22enne centrocampista napoletano. Per adesso la disputa del match col Catania non sarebbe a rischio. L’ex attaccante del Catania Riccardo Maniero ed il portiere classe 2001 Antonio Pizzella, invece, hanno lasciato la quarantena. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità in casa irpina.

