AVV. FERRAU’: “Carichi a Palermo, vogliamo riscattarci. Maldonado possibile uomo partita”

Primo derby da dirigente per l’avvocato Giovanni Ferraù. Ai microfoni de lagazzettacatanese.it ritiene che il Catania abbia le carte in regola per vincere a Palermo:

“Sono emozionato da una parte e preoccupato dall’altra, ma sulla carta non ho difficoltà a pensare che il nostro organico sia superiore a quello dei rosanero. Noi in rosa abbiamo degli elementi di una certa sostanza che danno un valore aggiunto. Saremo carichi perché vogliamo riscattarci dopo le due batoste subite contro Ternana e Bari. Mi aspetto una partita con tanti goal e mi auguro che finalmente riusciremo a fare goal su azione. Uomo partita? Dico Luis Maldonado e mi piacerebbe un suo bel goal su punizione come fece qualche anno fa Ciccio Lodi proprio in un derby, anche se le punizioni di Maldonado sono stilisticamente più belle perché tese e forti sotto la traversa”.

