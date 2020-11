CATANIA 2-1 VIBONESE (Video): gli highlights dell’incontro

Il filmato contenente le azioni salienti dell’incontro tra Catania e Vibonese, valido per il recupero dell’8/a giornata del girone C di Serie C. Prima vittoria stagionale per i rossazzurri al “Massimino”, nella serata in cui tornano a giocare nel proprio stadio dopo i lavori di manutenzione del manto erboso. Welbeck (20′), Pecorino (64′) e Plescia (87′) i marcatori dell’incontro vinto dalla squadra di Raffaele per 2-1.

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***