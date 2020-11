CATANIA: la squadra non decolla, quali le cause principali? Il sondaggio aggiornato…

Ancora nè carne, nè pesce il Catania targato Giuseppe Raffaele: brillante nelle primissime gare di campionato, in difficoltà nelle successive per prestazioni, espressione di gioco e risultati. Possono essere molteplici le ragioni che hanno determinato un calo della squadra in termini di rendimento. Quali sono, secondo te, le principali motivazioni?

Questi, al momento, i risultati del sondaggio in percentuale:

21% – Questa squadra non può fare di meglio, servono rinforzi a gennaio per essere più ambiziosi

17% – L’organico è deficitario in alcuni settori del campo

12% – L’operato di Giuseppe Raffaele è da mettere in discussione

11% – La squadra è stata rifatta quasi per intero, serve tempo per amalgamarsi

9% – Alcuni giocatori in particolare non rendono al meglio

8% – Si sente la mancanza di alcuni giocatori-chiave della passata stagione

7% – Il Catania paga i numerosi infortuni

5% – E’ fondamentale definire un nuovo assetto societario

4% – Pochi ricambi all’altezza

3% – Bisogna cambiare modulo

2% – Squadra disturbata dalle voci sulla trattativa con Tacopina

1% – Altro

La squadra non decolla, perchè? Il Catania paga i numerosi infortuni La squadra è stata rifatta quasi per intero, serve tempo per amalgamarsi L’operato di Giuseppe Raffaele è da mettere in discussione Alcuni giocatori in particolare non rendono al meglio Pochi ricambi all’altezza L’organico è deficitario in alcuni settori del campo Si sente la mancanza di alcuni giocatori-chiave della passata stagione Squadra disturbata dalle voci sulla trattativa con Tacopina Bisogna cambiare modulo Questa squadra non può fare di meglio, servono rinforzi a gennaio per essere più ambiziosi E’ fondamentale definire un nuovo assetto societario Altro Created with

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***