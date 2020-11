BINDA: “Serie C, meglio fermarsi. Le formazioni devono farle gli allenatori, non gli esiti dei tamponi…”

Riflessione sui social di Nicola Binda, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ favorevole alla sospensione del campionato di Serie C. Ricordiamo che il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, in questo senso, ha fissato la data di fine novembre per stabilire il da farsi.

“Ogni fine settimana, le solite acrobazie per un calendario decente di Serie C – scrive Binda – Rinvii, spostamenti e contro spostamenti, con notevoli disagi per le squadre e la precaria credibilità delle classifiche. Questo non è un campionato, e’ una brutta imitazione.

E’ apprezzabile il tentativo di andare avanti, ma così si offre un pessimo prodotto. Coraggio: meglio fermarsi, aspettare e poi ripartire quando ci saranno le condizioni adatte. Le formazioni le devono fare gli allenatori, non gli esiti dei tamponi…”.

