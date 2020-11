EX ROSSAZZURRI – Caccavallo a Baldini: “E’ come un padre per me”

Due ex rossazzurri nella stessa società, l’allenatore Silvio Baldini da una parte e l’attaccante Giuseppe Caccavallo dall’altra. Parliamo della Carrarese. Non si era mai verificato prima che Caccavallo militasse per più di una stagione nella medesima squadra. Non è un caso, a giudicare dalle parole del calciatore campano ai microfoni di tuttoc.com:

“Il motivo è semplice, ho conosciuto Silvio Baldini che per me rappresenta quasi un padre. Se lo avessi conosciuto prima avrei potuto avere una carriera diversa. Ho la possibilità di esprimermi al meglio, ci sono tutte le peculiarità in questo ambiente per poter lavorare con tranquillità. Il grande rapporto che ho con il tecnico rimane il motivo principale della mia permanenza qui in Toscana”.

