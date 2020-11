MALDONADO: “Meritavamo di vincere. E’ mancato solo il gol. Ad Avellino con fiducia”

Il centrocampista del Catania Luis Maldonado non è soddisfatto del risultato di parità ottenuto contro la Turris ma elogia la prestazione della squadra, intervenendo ai canali ufficiali del club:

“Prestazione molto positiva sul piano del palleggio e dell’aggressività. Ci è mancato il gol, non ricordo occasioni pericolose degli avversari. Siamo contenti della prestazione offerta ma dispiaciuti per il risultato, non meritavamo lo 0-0. Venivamo da 90′ giocati mercoledì su un campo pesante ma non vuole essere una scusa questa. Continuiamo a lavorare e migliorare un pò tutti. Secondo tempo? A livello di atteggiamento non è cambiato nulla rispetto al primo, forse c’è stato un calo fisico. E’ mancato solo il gol. Personalmente sono a disposizione della squadra, sto lavorando. Venivo da un piccolo fastidio al ginocchio, è stata la prima volta per me non avendo mai subito infortuni in precedenza. Avverto la fiducia di Mister, compagni e società, le critiche le ascolto poco. Siamo sulla strada giusta, già dall’ultima mezz’ora di Teramo si è vista un’altra squadra sotto il profilo dell’atteggiamento. Proponiamo gioco, siamo più cattivi. Ripartiamo dalla prestazione, andremo a giocarcela ad Avellino con fiducia e vediamo cosa succederà”.

