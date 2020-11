PACI (all. Teramo): “Catania forte ma vogliamo rifarci, ho molta fiducia. Organizzazione e intensità per vincere”

Ottimismo in casa Teramo, alla vigilia del confronto con il Catania. L’allenatore Massimo Paci rilascia alcune dichiarazioni, fiducioso che la sua squadra riesca ad avere la meglio domenica.

“E’ una partita importante per noi che veniamo da una sconfitta. La squadra si è preparata con ancora più rabbia, sta bene ed è pronta a cogliere una grande opportunità per rifarsi. E’ rientrato da pochi giorni Bombagi, questa è una buona notizia perchè più giocatori disponibili ci sono e più si alza la competizione all’interno della squadra. Valuterò se impiegarlo dall’inizio o meno. E’ un elemento importantissimo per noi. Il ko di Catanzaro ci ha insegnato che se siamo compatti e organizzati, possiamo giocarcela con tutti. A Catanzaro siamo mancati nella fase di non possesso e quando incontri squadre così forti viene fuori la bravura dell’avversario. Per competere al massimo dobbiamo essere organizzati e mettere in campo quella intensità che ci ha contraddistinto finora. Soprattutto nei momenti in cui dobbiamo fare quello scatto, quel sacrificio per evitare una situazione pericolosa. Faremo tesoro degli errori commessi. Non tutte le squadre possono giocare sempre al 100%, è fisiologico. L’importante è non perdere la nostra identità”.

“Il Catania è una squadra di notevole caratura tecnica e fisicamente forte. Dovremo rispondere con le nostre armi. Vincendo i duelli, i contrasti. Non sempre il giocatore più grosso ha la meglio. Abbiamo la mentalità giusta. Giocano con un modulo complesso se non sei organizzato, il 3-5-2. Potrebbero cambiare sistema di gioco domenica, cercheremo eventualmente di adattarci. La loro fase di possesso è il pezzo forte perchè attaccano con molti uomini e quindi, inevitabilmente, lasceranno spazi perchè sono una squadra che perde equilibrio. Curano particolarmente le palle inattive, ma anche noi lavoriamo su queste soluzioni. A Catanzaro abbiamo concesso in questo senso ma ricordo la vittoria per un corner a Monopoli, un nostro gol sugli sviluppi di una punizione laterale a Pagani, oppure in casa contro la Casertana. Il Catania è forte, al pari del Catanzaro e delle altre. Sarà una partita difficile ma se saremo compatti ed aggressivi ce la giocheremo. Ho molta fiducia nei ragazzi, siamo in forma fisicamente e molto positivi per questa partita, la squadra c’è”.

“Noi abbiamo un gruppo valido, accantonata questa battuta d’arresto fisiologica vogliamo riprenderci. Con voglia e fame. Ci saranno un paio di cambi in formazione, anche perchè abbiamo quattro partite in dieci giorni da disputare, non possiamo mantenere lo stesso undici. Abbiamo nelle nostre corde sia le ripartenze che il controllo del gioco, riuscire a tenere gli avversari nella propria metà campo. Non so domani che partita sarà, se saremo noi a difendere e ripartire o a giocare. Ogni gara ha la sua storia, le sue dinamiche. Cercheremo di competere al meglio delle nostre possibilità. Le motivazioni e la cattiveria faranno la differenza“.

