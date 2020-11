ATTIVITA’ GIOVANILI: prorogata la sospensione al 3 dicembre

Con comunicato ufficiale n.046 del 12/11/2020, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico dispone la sospensione fino al prossimo 3 dicembre 2020 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti.

