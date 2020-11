PANCHINA: Leonetti o ancora Cristaldi ad Avellino per sostituire Raffaele?

Altre tre giornate di squalifica da scontare per Mister Giuseppe Raffaele. L’ex allenatore del Potenza, pertanto, salterà anche la trasferta di Avellino. Domenica a Lentini è stato rimpiazzato dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi, non essendo ancora disponibile il vice Giuseppe Leonetti, causa positività al Covid-19. Ad Avellino toccherà ancora una volta a Cristaldi sostituire Raffaele? Oppure spazio a Leonetti, in caso di eventuale negativizzazione? Qualora sedesse nuovamente Cristaldi sulla panchina rossazzurra, sarebbe la sua quarta gara da allenatore del Catania in prima dopo le precedenti esperienze nella gestione Sottil ed il match pareggiato a reti bianche con la Turris.

