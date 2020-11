RAINONE (Turris) verso il Catania: “Continuando così possiamo arrivare ai Play Off”

Tra le sorprese di questa parte di stagione in Serie C spicca sicuramente la Turris, avversaria del Catania domenica. Pasquale Rainone, difensore e capitano biancorosso, commenta il momento favorevole alla sua squadra, in un’intervista concessa al settimanale Tutto è:

“Ci esprimiamo al meglio contro quelle che hanno il pallino del gioco. Non a caso le nostre due sconfitte sono pervenute in casa. In trasferta è più facile trovare rivali che ti affrontano a viso aperto ed in questo modo possiamo sfruttare le nostre potenzialità in ripartenza, potendo sfruttare ragazzi di gamba in attacco. Anche se non mancano i palleggiatori in mezzo al campo. Vero è che ci sono vari recuperi in ballo che potrebbero stravolgere la classifica, ma se continuiamo così possiamo arrivare ai playoff. Sappiamo che l’obiettivo è la salvezza, pertanto prima la raggiungiamo e prima otteniamo la giusta tranquillità per aumentare le ambizioni. La strada è ancora molto lunga, ora ci attende un trittico molto tosto, che ci dirà ulteriormente chi siamo”.

