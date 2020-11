CALCIO SICILIANO – Plescia (Vibonese): “Da palermitano è stato emozionante segnare a Catania”

Ha avuto il merito di accorciare le distanze mercoledì a Catania, tornando però a casa a mani vuote. L’attaccante palermitano Vincenzo Plescia racconta le emozioni vissute al “Massimino”, ai microfoni di raccontirosanero.com:

“E’ stato molto emozionante poter segnare ai rossazzurri in casa loro, oltretutto non è la prima volta che faccio gol al Catania anche se in passato solamente nel settore giovanile. Un gol agli etnei però è sempre importante. Dispiace soltanto che non abbia evitato la sconfitta della mia Vibonese. Stiamo facendo parecchio bene, abbiamo ottenuto dei risultati importanti e fornito fino ad ora delle ottime prestazioni che ci hanno portato sin qui. Quello con il Catania voglio considerarlo come un incidente di percorso, dobbiamo concentrarci su quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora per poterlo riproporre nuovamente nelle prossime partite. C’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene”.

