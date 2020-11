SERIE C – Bari, Auteri ‘attacca’ la Ternana di Lucarelli: “Ha sempre dei vantaggi, qualcuno mi spieghi il perchè…”

L’allenatore del Bari Gaetano Auteri si scaglia in conferenza stampa contro la Ternana guidata da Cristiano Lucarelli. Ecco quanto evidenziato da tuttobari.com:

“Credo che la Ternana difficilmente terrà questo ritmo. Alcuni vantaggi però li ha sempre: giocherà sabato, in anticipo, vorrei qualcuno mi spiegasse perché, non è la prima volta, giocano la prima partita in anticipo quando ci sono i turni infrasettimanali. Ciò che non accetto è che la Vibonese ha giocato mercoledì una gara di recupero e giocherà già domani, in una posizione di svantaggio. Quali sono questi diritti della Ternana? Dicono motivi televisivi. Ma io non sono stupido, non c’è una condizione paritaria: la Vibonese non ha lo stesso tempo di recuperare. E’ una cosa oggettiva. La classifica? Non è delineata. Ci sono tante squadre che possono essere nei primi posti. Il Palermo, la Juve Stabia, il Catania, il Teramo. Anche il Catanzaro è una squadra forte, che rappresenta una piazza importante. E’ un campionato difficile ed equilibrato”.

