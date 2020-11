SERIE C: il Bari ritrova la vittoria, vince anche il Potenza

Dopo gli anticipi delle ore 15.00, sempre per la 9/a giornata del girone C di Serie C Bari e Potenza vincono i rispettivi confronti con Juve Stabia e Turris. Allo stadio “San Nicola”, i galletti infliggono un 2-0 ai campani. Montalto (20′) e Antenucci (41′) firmano il prezioso successo. A Torre del Greco contro la Turris, il Potenza s’impone con il medesimo risultato. Decisiva la doppietta di Cianci (56′ e 76′). Esordio vincente, dunque, per Eziolino Capuano sulla panchina lucana. Alle 21.00, fischio d’inizio di Virtus Francavilla-Casertana.

