SERIE C: classifica marcatori girone C. Pecorino sale a quota 2, primo centro stagionale per Welbeck

Ecco la classifica marcatori del girone C di Serie C dopo la disputa dei recenti recuperi di campionato. Secondo gol rossazzurro per Emanuele Pecorino, prima rete stagionale per Nana Welbeck. Ancora Pietro Cianci in testa.

CLASSIFICA MARCATORI

7 GOL – Cianci (Potenza)

6 GOL – Partipilo, Falletti (Ternana); Curcio (Foggia)

5 GOL – Ilari (Teramo)

4 GOL – Antenucci (Bari); Carlini (Catanzaro)

3 GOL – Celiento (Bari); D’Angelo (Avellino); Furlan, Vantaggiato (Ternana); Diop, Guadagni (Paganese); Mastalli (Juve Stabia), Cuppone (Casertana); Rossi, Tounkara (Viterbese); Pandolfi, Franco, Giannone (Turris); Plescia (Vibonese)

2 GOL – Pecorino (Catania); Raicevic (Ternana); Sparandeo, Perez (Virtus Francavilla); Cittadino (Bisceglie); Ciofani, Marras, Montalto, Di Cesare, D’Ursi (Bari); Luperini, Saraniti (Palermo); Fella, Maniero, Santaniello (Avellino); Pinzauti (Teramo); Carillo, Icardi (Casertana); Evacuo (Catanzaro); Vitale (Foggia); Romero (Juve Stabia); De Rosa, Senesi (Cavese); Romano (Turris); Salvemini (Potenza); Statella (Vibonese)

1 GOL – Welbeck, Maldonado, Sarao, Claiton, Silvestri, Tonucci (Catania); Aloi, Tito, Adamo (Avellino); Simeri, Citro, D’Orazio (Bari); Rauti, Floriano, Kanoute, Almici (Palermo); Sartore, Maimone, Mansour, Rocco (Bisceglie); Rocca, Germinio, Dell’Agnello (Foggia); Di Somma, Baclet, Viteritti, Volpe (Potenza); Codromaz, Fantacci, Vallocchia, Garattoni (Juve Stabia); Zenuni, Tchetchoua, Nunzella, Mastropietro, Castorani, Ekuban, Franco, Vazquez (Virtus Francavilla); Arena, Zambataro, Giorno, Arlotti, Starita (Monopoli); Schiavino, Sbampato, Bonavolontà, Scarpa (Paganese); Baschirotto (Viterbese); Ambro, Laaribi, Spina, Pugliese, Parigi, Berardi, Mattei (Vibonese); Cappa, Santoro, Di Francesco, Arrigoni, Iotti, Bombagi, Costa Ferreira (Teramo); Russotto, De Paoli, Forte (Cavese); Fazio, Curiale, Di Massimo, Di Piazza, Verna (Catanzaro); Castaldo, Izzillo, Fedato, Matarese (Casertana); Salzano, Ferrante, Palumbo, Defendi, Boben, Peralta, Proietti, Damian (Ternana); Rainone, Longo, Persano (Turris).

