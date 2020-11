TURRIS: dal Catania al Palermo, doppia tappa siciliana

Prima il Catania, poi il Palermo. Doppio turno di campionato in trasferta per la Turris, a distanza ravvicinata. Domenica pomeriggio ai corallini toccherà affrontare il Catania allo stadio “Angelino Nobile”, visti i nuovi lavori di manutenzione sul manto erboso dell’impianto sportivo catanese. Pochi giorni dopo, per l’esattezza mercoledì 22 novembre con fischio d’inizio alle ore 15.00, Turris di scena a Palermo. Impegni tosti per la formazione allenata da Fabiano che, tuttavia, assicura di giocare con il coltello tra i denti provando a mantenere l’imbattibilità esterna in campionato.

