VERSO AVELLINO – CATANIA: non solo l’allarme Covid, 8 gare in meno di un mese per gli irpini

L’11 novembre è stata l’ultima apparizione dell’Avellino, non andato oltre il risultato di 1-1 nel derby di Pagani. Poi, il Covid ha fermato la squadra irpina chiamata a recuperare una serie di partite e che, in vista del confronto col Catania, fa i conti con diversi casi di positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra. Percorso complicato per la formazione biancoverde che, adesso, avrà un calendario stracolmo d’impegni. Nel giro di meno di un mese l’Avellino sarà costretto a scendere in campo addirittura 8 volte. Numerose le gare ravvicinate. Questo il calendario della squadra di Piero Braglia dal 29 novembre al 23 dicembre:

Avellino-Catania (29 novembre, ore 15)

Potenza-Avellino (2 dicembre, ore 15)

Virtus Francavilla-Avellino (6 dicembre, ore 17.30)

Avellino-Bisceglie (9 dicembre, ore 15)

Avellino-Ternana (13 dicembre, ore 17.30)

Avellino-Monopoli (16 dicembre, ore 15)

Bari-Avellino (20 dicembre, ore 15)

Avellino-Vibonese (23 dicembre, ore 18.30)

