VERSO AVELLINO – CATANIA: seconda trasferta campana per i rossazzurri nel 2020, dolce ricordo il 9 febbraio…

Per la seconda volta nell’anno solare il Catania renderà visita ad una squadra campana. Non accade dal 9 febbraio. Prima del lockdown, i rossazzurri allora guidati da Cristiano Lucarelli interruppero la serie negativa di risultati andando a vincere contro la Cavese sul neutro di Castellammare di Stabia. Il Catania riuscì a fare bottino pieno su un campo tradizionalmente ostico, incamerando i tre punti a seguito di un calcio di rigore trasformato da Mazzarani al 44′ del primo tempo per il definitivo 0-1.

Elefante che ebbe anche altre ghiotte opportunità per andare a segno ma, alla fine, riuscì ugualmente a centrare la vittoria, inanellando da quel momento una serie di nove gare consecutive senza subire sconfitte tra campionato e Play Off. A distanza di diversi mesi, Elefante nuovamente di scena in Campania ma per affrontare l’Avellino al “Partenio”.

