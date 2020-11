VERSO TERAMO – CATANIA: in Abruzzo per archiviare il derby e recuperare fame agonistica

Metabolizzare la prestazione del derby e proiettarsi immediatamente alla trasferta di Teramo. Questa è la parola d’ordine in casa rossazzurra nella settimana in cui si è esaminato a fondo il mezzo passo falso di Palermo, circostanza nella quale è venuto meno lo spirito con cui si affrontano le grandi sfide. C’è voluto un gol d’istinto del giovane Pecorino per togliere le castagne dal fuoco in una serata approcciata con il piede sbagliato. La “lavata di capo” della società è stata necessaria per scrollarsi di dosso dubbi e incertezze in vista del prosieguo di stagione, il segnale dato è di archiviare al più presto il derby e recuperare la “fame agonistica” di inizio campionato.

Il secondo tempo del “Barbera” può essere il punto di partenza per immettere benzina nel motore sia a livello di energie psicofisiche che di disposizioni tattiche. Il forfait di Tonucci potrebbe determinare un riposizionamento delle pedine in campo con il passaggio alla difesa a quattro. Al momento si tratta soltanto di un ipotesi che potrebbe vedere la luce domenica sul sintetico del “Bonolis”, dove la scorsa stagione fu acciuffato il pari in extremis grazie ad una “zampata” del difensore Esposito.

Il campo di Teramo è sempre stato avaro di emozioni per i colori rossazzurri (mai vincenti in terra aprutina nei sei confronti disputati in passato), eppure ci si interroga se la sconfitta rimediata a Catanzaro abbia tolto certezze alla compagine abruzzese, sin qui artefice di sette risultati utili consecutivi. Intanto il D.S. del Teramo Sandro Federico non nasconde le proprie ambizioni, proseguendo il cammino senza porsi limiti. La scelta di affidare la squadra ad un tecnico giovane e ambizioso sta pagando sia in termini di risultati che di gioco, dato che i ragazzi di Paci si esprimono in campo con eleganza e disinvoltura. Servirà quindi un Catania attento ed ordinato per venire a capo della questione.

