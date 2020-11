CATANIA – TACOPINA: si cerca l’intesa con tutti i creditori per la riduzione del debito

La vicenda legata all’acquisizione di quote del Calcio Catania a Joe Tacopina è sempre più vicina ad un punto di svolta. L’obiettivo rimane quello di ufficializzare il passaggio di consegne intorno alla metà di dicembre, come spera lo stesso avvocato italo-americano, il quale ha parlato a più riprese della necessità di ridurre il monte debiti, unico ostacolo al momento per il buon esito dell’operazione. Si cerca di trovare l’intesa con tutti i creditori. C’è già un accordo di massima con Tacopina e parte dei soci presenti in Sigi sono disposti a sostenere finanziariamente il progetto anche attraverso una società (“11700”) che risulta già iscritta al registro delle imprese con sede a Belpasso. Filtra ottimismo circa la riduzione complessiva della massa debitoria e la conseguente definizione del closing. Nel frattempo la Sigi, dopo avere concluso brillantemente i lavori sul manto erboso del “Massimino”, continua ad onorare le scadenze previste.

