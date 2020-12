CATANIA: tra infortuni e squalifiche, emergenza continua

Catania ancora in emergenza. La gara con la Cavese conferma che i rossazzurri patiscono le assenze, soprattutto quelle che si sono concentrate sul reparto di centrocampo. L’auspicio è che, in vista di Viterbese-Catania, torni a disposizione qualche pedina importante.

Non ci sarà Welbeck (espulso), Maldonado ha iniziato un ciclo di terapie a seguito dei problemi accusati al polpaccio ma dovrebbe essere della partita dopo avere scontato il turno di squalifica. Da valutare le condizioni di Rosaia e Dall’Oglio, mentre Izco potrà recuperare con calma. Spostandoci nel reparto arretrato, tornerà a disposizione Martinez. Tonucci, invece, salterà le trasferte di Viterbo e Potenza a causa del cartellino rosso rimediato domenica nel finale. In dubbio Claiton. Per quanto concerne l’attacco, ancora in forse Gatto e Reginaldo a cui si aggiunge Sarao che, come sottolineato dal collaboratore tecnico Cristaldi, ha dovuto abbandonare il campo anche lui per problemi fisici.

